السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فتح الإنتفاضة: القرار ضد حماس استمرار لنهج بريطانيا في اقتلاع شعنبا وقتله وطرده

فتح الإنتفاضة: القرار ضد حماس استمرار لنهج بريطانيا في اقتلاع شعنبا وقتله وطرده
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

ادانت حركة فتح الإنتفاضة -اللجنة المركزية- بشدة تصنيف وزارة الداخلية البريطانية حركة حماس كتنظيم ارهابي.

العالم- فلسطين

وجاء في بيان للحركة ما يلي:

إننا في حركة فتح الانتفاضة ندين بشدة موقف وزارة الداخلية البريطانية الذي يعتبر حركة حماس تنظيماً إرهابياً، ونعتبر ذلك الموقف هو استمرار للسياسة البريطانية اتجاه شعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور وماتلاه من مواقف مسيئة بحق قضيتنا الفلسطينية، والتي تتماشى مع سياسة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، تلك السياسة التي تقوم على اقتلاع شعنبا وقتله وطرده من أرضه.

أن تصيف وزارة الداخلية البريطانية لحركة حماس بأنها تنظيم إرهابي يأتي في إطار استكمال تصفية القضية الفلسطينية، علماً بأن القانون الدولي والشرائع السماوية تؤكد حق أي شعب محتلة أرضة أن يقاوم وأن يناضل من أجل تحريرها ونحن كشعب فلسطين من حقنا أن نجاهد ونقاتل ذلك الاحتلال حتى نستعيد أرضنا السليبة التي اغتصبت على أيدي العصابات الصهيونية المدعومة من بريطانيا وأمريكا.

إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح ضد الاستيطان الصهيوني وضد عمليات الحصار والتجويع سياسة القتل والاعتقال تتطلب من كافة أحرار العالم الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منهم أمتنا العربية والإسلامية حتى تحرير فلسطين من براثن الغزاة الصهاينة.

إننا في حركة فتح الانتفاضة نستنكر تلك الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية البريطانية ونطالب الشعب البريطاني بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني الذي ساهمت حكومته بإهداره لصالح الحركة الصهيونية بعد أن أعطى بلفور وعداً بإقامة كيان قومي لليهود في فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا الفلسطيني المظلوم يقاوم ويكافح الاحتلال الصهيوني وسيبقى يناضل ويجاهد إلى أن يتم تحرير فلسطين كل فلسطين.
عاشت فلسطين حرة عربية
المجد للمقاومة

اللجنة المركزية لحركة فتح الإنتفاضة

روابط ذات صلة

فصائل فلسطينية تطلق حملة وطنية رفضاً للقرار البريطاني ضد حركة حماس

المكتب السياسي لأنصار الله يدين القرار البريطاني بحق حركة حماس

الفصائل الفلسطينية: ندعو الأمم المتحدة وجامعة العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق "حماس"

خليل الحية: بريطانيا تكافئ الاحتلال على قتل المدنيين الفلسطينيين

حماس: القرار البريطاني باطل وماضون في مشروع النضال والمقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إجتماع طاريء بغزة بعد القرار البريطاني ضد حماس

أصيبت بأكثر من 17 رصاصة... تشييع جثمان الشهيدة الفلسطينية إسراء خزيمية في قباطية

فتح الإنتفاضة: القرار ضد حماس استمرار لنهج بريطانيا في اقتلاع شعنبا وقتله وطرده

بالفيديو.. شاهد..الأوضاع الإجتماعية في تونس تزداد إحتقاناًَ

الجبهة الشعبية تدعو للتصدي للقرار البريطاني ضد حماس

روسيا تهدد بإسقاط مركبة الفضاء الأمريكية “إكس-37” !