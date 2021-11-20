فتح الإنتفاضة: القرار ضد حماس استمرار لنهج بريطانيا في اقتلاع شعنبا وقتله وطرده

العالم- فلسطين
وجاء في بيان للحركة ما يلي:
إننا في حركة فتح الانتفاضة ندين بشدة موقف وزارة الداخلية البريطانية الذي يعتبر حركة حماس تنظيماً إرهابياً، ونعتبر ذلك الموقف هو استمرار للسياسة البريطانية اتجاه شعبنا الفلسطيني منذ وعد بلفور وماتلاه من مواقف مسيئة بحق قضيتنا الفلسطينية، والتي تتماشى مع سياسة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، تلك السياسة التي تقوم على اقتلاع شعنبا وقتله وطرده من أرضه.
أن تصيف وزارة الداخلية البريطانية لحركة حماس بأنها تنظيم إرهابي يأتي في إطار استكمال تصفية القضية الفلسطينية، علماً بأن القانون الدولي والشرائع السماوية تؤكد حق أي شعب محتلة أرضة أن يقاوم وأن يناضل من أجل تحريرها ونحن كشعب فلسطين من حقنا أن نجاهد ونقاتل ذلك الاحتلال حتى نستعيد أرضنا السليبة التي اغتصبت على أيدي العصابات الصهيونية المدعومة من بريطانيا وأمريكا.
إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح ضد الاستيطان الصهيوني وضد عمليات الحصار والتجويع سياسة القتل والاعتقال تتطلب من كافة أحرار العالم الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منهم أمتنا العربية والإسلامية حتى تحرير فلسطين من براثن الغزاة الصهاينة.
إننا في حركة فتح الانتفاضة نستنكر تلك الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية البريطانية ونطالب الشعب البريطاني بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني الذي ساهمت حكومته بإهداره لصالح الحركة الصهيونية بعد أن أعطى بلفور وعداً بإقامة كيان قومي لليهود في فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا الفلسطيني المظلوم يقاوم ويكافح الاحتلال الصهيوني وسيبقى يناضل ويجاهد إلى أن يتم تحرير فلسطين كل فلسطين.
عاشت فلسطين حرة عربية
المجد للمقاومة
اللجنة المركزية لحركة فتح الإنتفاضة