شاهد..ملك البحرين مارد مصباح الصهاينة السحري

العالم - نقطة تواصل

وحاول نظام البحرين وتحت مسميات براقة حتى يوطئ الصهاينة اكثر واكثر في الخليج الفارسي وتحديدا في مملكة البحرين.

وتداول النشطاء البحارنة هذا الاسبوع صور المصباح السحري، لان ملك البحرين هذا الاسبوع اراد ان يحقق للصهاينة مايريدونه خلال اعوام كثيرة.

واستضاف ملك البحرين حمد آل عيسى في قصر الصفرية هذا الاسبوع مشروع علاء الدين برئاسة مؤسسه البارون أريك دي روتشيلد، موكداً وتحت مسميات براقة بان البحرين تواصل جهودها ومساعيها الخيرية في نشر وترسيخ مبادئ الاعتدال وتعزيز الحوار والتقارب بين الثقافات. و الجدير بالذكر ان هذه العائلة صهيونيه بإمتياز وكان لها الهدف الضالع في تأسيس كيان العدو الصهيوني.

في القصص الخيالية علاء الدين يمتلك المصباح السحري والمارد الذي فيه يحقق كل الاماني على ارض الواقع وعلى الظاهر ملك البحرين يريد أن يصبح المارد في مصبح الصهاينة السحري يحقق كل امانيهم متغافلاً عن معاناة الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الاسرائيلي لهم وسلب ارضهم بهتاناً وزورا.