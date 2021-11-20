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العميد سريع: استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بـ4 طائرات مسيرة من نوع صماد 3 في عملية "توازن الردع الثامنة"

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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