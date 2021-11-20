الجبهة الشعبية تدعو للتصدي للقرار البريطاني ضد حماس

العالم- فلسطين

و جاء في البيان أن القرار البريطاني اعتبار حركة حماس حركة إرهابية يمس نضال شعبنا وتطاول على تاريخنا وعلى حقوقنا الثابتة في أرضنا وحقنا في العودة والتحرير .

و أضافت الجبهة الشعبية في البيان: استمراراً لوعد بلفور الاستيطاني الاستعماري العدائي ضد شعبنا الفلسطيني وتاريخه وحقوقه الوطنية مرة أخرى تؤكد الحكومات البريطانية المتعاقبة أنها مازالت تعيش في ذات العقلية التي أنتجت وعد بلفور المشؤوم ومنح أرضنا وحقوقنا التاريخية للغزاة الصهاينة ومحاولة قلب المعادلة التاريخية ورسم رواية مزيفة يعتمد عليها الكيان الصهيوني في استيطانه وعدوانه وتحالفاته.

وأكدت أننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ندعو القوى الوطنية كافة والقوى القومية والقوى الإسلامية وكل أحرار العالم للتصدي لهذا القرار الذي نعتبره مساً بكل شعبنا الفلسطيني وعندما تتهم حركة من حركات التحرر الوطني الفلسطيني بالإرهاب فهذا يعني اتهام شعبنا الفلسطيني بأكمله بالإرهاب وبالتالي لابد من اتخاذ الخطوات على المستوى الشعبي والفصائلي وكل ما من شأنه أن يعمل على إدانة هذا القرار وتجريمه واعتباره قراراً يتعارض مع القيم السياسية والإنسانية والأخلاقية.

وأشارت إلى أن العودة إلى البحث الجاد في عوامل القوة الداخلية الفلسطينية والعمل على إعادة توحيد الصف الفلسطيني وفق أسس نضالية وحاسمة من شأنه أن يشكل بداية آو إشارة هامة ورسالة لمن يتطاولون على حقنا وتاريخنا ونضالات شعبنا.

كما جاء في البيان انطلاقاً من الواقع الفلسطيني الداخلي وما تتعرض له قضيتنا من محاولات طمس وتهميش في ظل هجمات التطبيع الخيانية يجب أن يأخذ الجميع عبرة من هذا الوضع الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار أن الموقف الوطني والقومي والإسلامي الموحد يشكل رأس حربة للرد على هو قادم وفي هذا المجال نؤكد لقد سبق لحكومات أوربية والإدارات الأمريكية أن قامت بإدانة واعتبار حزب الله حزباً إرهابياً وحاولت كسر شوكة المقاومة وحلفائها ولكن إرادة شعبنا وتضحياته تؤكد أن هذا الفصل البائس لن يمر بسهولة ما دام هناك شعب مقاوم بهذه التضحيات والبطولات الأسطورية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

20/11/2021 القيادة العامة