تشييع جثمان الشهيدة الفلسطينية إسراء خزيمية في قباطية

العالم- فلسطين

وانطق موكب التشييع من مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي تجاه خيمة الشهداء في المدينة ومن ثم إلى مسقط رأسها في بلدة قباطية.

وشاركت جماهير غفيرة في تشييع جثمان الشهيدة وسط التكبيرات والهتافات المطالبة بالمقاومة والثأر لدماء الشهيدة، والسير على درب الشهداء، ومقاومة الاحتلال.

ووري جثمان الشهيدة في مقبرة العائلة ببلدة قباطية بعد مسيرة تشييع جابت شوارع البلدة.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة جثمان الشهيدة إسراء خزيمية، من بلدة قباطية بمحافظة جنين.

وأعدمت قوات الاحتلال الشهيدة إسراء بتاريخ 30/9/2021 قرب باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، وهي أم لثلاثة أطفال.

وخلال الأيام الأخيرة نظمت القوى الإسلامية والوطنية في جنين ومخيمها، العديد من الفعاليات المطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، وإسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة.

ووفق معطيات فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام نحو 88 جثمان شهيد منذ اندلاع انتفاضة القدس عام 2015.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال يحتجز جثامين 253 شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، والمحتجز منذ العام 1980.

ويرفض الاحتلال الاعتراف بمصير 68 مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.