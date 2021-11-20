شاهد..تبعات السنوات العجاف لحكم سلمان في السعودية

العالم - المحمیات

سبع سنوات کاملة من حکم الملك السعودي الحالي سلمان بن عبدالعزيز، مرت خلالها احداث كثيرة ومازالت تمر.

النظام السعودي الموجود حاليا لدية صفة بارزة وظاهرة للعلن، وهي تصدي محمد بن سلمان دون اي خبرة او كفاءة.

وتعاني السعودية من ازمة الاسكان ورغم انها تعد من البلدان الثرية والزاخرة بالنفط، في الاخص في مدينة الرياض المدينة الذي يقطنها محمد بن سلمان الذي يدعى ببناءمدينة نيوم وهو غير قادر على تأمين سكن للمواطنين.

وتطرق البرنامج الى أزمة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة التي بعد نصف ساعة من الامطار تغرق بمياه الصرف الصحي كما كل سنة، وكذلك ازمة سكان حي البغدادية في جدة المهددون بإزالة منازلهم.

وتناول البرنامج هزيمة العدوان السعودي في اليمن، وبالتحديد في معركة مأرب والهزيمة المدوية التي قضت على جميع طموح الرياض في اليمن.

واستطرد البرنامج استقبال الامارات لمسؤولين الكيان الصهيوني والمراودات الحميمة في الاوانة الاخيرة بين الجانبين.

ولكن مهما طالت خيانة الانظمة العربية للقضية الفلسطينية تبقى القدس البوصلة التي تجمع الشعوب العربية.