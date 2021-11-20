مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح “الغري وحتواش” للانتخابات الرئاسية

العالم -ليبيا

جاء هذا القرار لعدم استيفائهما لشروط التقدم للانتخابات الرئاسية.

وكانت المفوضية قد نشرت، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك”، أن عدد المترشحين لمنصب الرئيس قد بلغ 23 مترشحاً، قدموا أوراق الترشيح في دوائر طرابلس وبنغازي وسبها.

جديرٌ بالذكر أن المفوضية أشارت إلى أن قبولها لملفات المترشحين يعدّ قبولاً مبدئياً، مؤكدةً أنها ستُحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كلٍّ من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم “1” لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون، وعقب ذلك؛ سوف تُعلن المفوضية عن القوائم الأولية من خلال وسائل الإعلام وموقعها الرسمي.