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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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محمد المدهون: علينا الانتصار في المعركة الاعلامية كما حصل في باقي الميادين
محمد المدهون: الرواية الاسرائيلية تتهاوى بينما الرواية الفلسطينية حاضرة في الوجود في ظل تغير القناعات الشعبية في كثير من الدول
محمد المدهون: المطلوب في المعركة الاعلامية التحدث للعالم بلغة واضحة ومفهومة وقانونية
محمد المدهون: المطلوب منا اسقاط القرار البريطاني حقوقيا وقضائيا ودوليا
محمد المدهون: حماس لم تمارس اي فعل خارج الحدود الفلسطينية وكل نشاطنا مكرس ضد الاحتلال في الداخل
محمد المدهون: الارهاب هو الاحتلال وكل ممارسة ودعم للاحتلال هو ايضا اسناد للارهاب الصهيوني
محمد المدهون: القرار البريطاني ضد حماس هو شكل من اشكال الارهاب
محمد المدهون: القرار البريطاني لن يصرف حركة حماس عن مواصلة مسارها بالجهاد ضد كيان الاحتلال
مراسل العالم: الفرحة تسود الاوساط الصهيونية بعد قرار بريطانيا تصنيف حماس "منظمة ارهابية"
مراسل العالم: القرار البريطاني يستهدف المقاومة الفلسطينية برمتها وليس حماس بالذات
محمد المدهون: حماس لم تمارس اي فعل خارج الحدود الفلسطينية وكل نشاطنا مكرس ضد الاحتلال في الداخل
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش
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