حظر حركة حماس..خدمة بريطانية لكيان الإحتلال  

العالم - البوصلة

لا يخرج قرار وزارة الداخلية البريطانية بتصنيف حركة حماس منظمة ارهابية من سياق التماهي مع مصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي.

فلندن التي كانت المسبب الأول لنكبة الفلسطينيين قبل اكثر من سبعين عاما عبر وعد بلفور، تعود اليوم لتستهدف المقاومة الفلسطينية في خطوة لا يراها احد خارج سياق الدفاع عن الاحتلال ودعمه سياسيا وعسكريا وتماشيا مع موقف اميركي واوروبي في هذا الخصوص، فيما الموقف العربي منهمك بالتطبيع والترويج للاحتلال عبر تشويه صورة المقاومة بشتى الطرق.



ويناقش برنامج "البوصلة" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

الدكتور محمد المدهون القيادي في حركة حماس من قطاع غزة