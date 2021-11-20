هيئة العمل الفلسطيني: تصنيف 'حماس' إرهابية يمس جميع الفصائل

العالم- فلسطين

وعدّت الهيئة في بيان القرار البريطاني "اعتداءً جديداً على الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يتجرع مرارة اللجوء والتهجير والإبعاد عن أرضه؛ بسبب وعد بلفور المشؤوم الذي أصدرته الحكومة البريطانية لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين".

وقالت إن قرار بريطانيا يمثل انصياعاً للاحتلال الصهيوني الذي يمارس كل أشكال الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تشديد الحصار المفروض منذ 14 عاماً على أهلنا في قطاع غزة، وعرقلة عملية إعادة الإعمار.

وأكدت الهيئة أن حركة "حماس" جزء من النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، ووصفها بالإرهاب من حكومة بريطانيا "يمس ويطال جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية؛ التي تمارس حقها في النضال والكفاح من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وشددت على أن "الرد الفلسطيني" على القرار البريطاني، يكون بتوحيد الصف الداخلي، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.