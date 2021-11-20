السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة العمل الفلسطيني: تصنيف 'حماس' إرهابية يمس جميع الفصائل

هيئة العمل الفلسطيني: تصنيف 'حماس' إرهابية يمس جميع الفصائل
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

دانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، عزم الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة إرهابية.

العالم- فلسطين

وعدّت الهيئة في بيان القرار البريطاني "اعتداءً جديداً على الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يتجرع مرارة اللجوء والتهجير والإبعاد عن أرضه؛ بسبب وعد بلفور المشؤوم الذي أصدرته الحكومة البريطانية لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين".

وقالت إن قرار بريطانيا يمثل انصياعاً للاحتلال الصهيوني الذي يمارس كل أشكال الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تشديد الحصار المفروض منذ 14 عاماً على أهلنا في قطاع غزة، وعرقلة عملية إعادة الإعمار.

وأكدت الهيئة أن حركة "حماس" جزء من النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني، ووصفها بالإرهاب من حكومة بريطانيا "يمس ويطال جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية؛ التي تمارس حقها في النضال والكفاح من أجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وشددت على أن "الرد الفلسطيني" على القرار البريطاني، يكون بتوحيد الصف الداخلي، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

هيئة الأسرى:الاسير الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة

إجتماع طاريء بغزة بعد القرار البريطاني ضد حماس

فلسطينيون لـ"بريطانيا بلفور": المقاومة حق مشروع ضد الطغيان

البطش: وزيرة الداخلية البريطانية تعمل بإمرة بينت ولبيد وغانتس

مؤتمر شعبي يدين القرار البريطاني بحق حركة"حماس"

فصائل فلسطينية تطلق حملة وطنية رفضاً للقرار البريطاني ضد حركة حماس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في يوم الطفل العالمي... 'الضمير' تطالب بالإفراج الفوري عن ١٦٠ طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال

تصريحات لويد أوستن في المنامة.. عنتريات مدفوعة الثمن

'هنية': قرار بريطانيا عديم الجدوى ولن يؤثر على نضالنا وشعبنا

تصنيف بريطانيا لحماس وتحميلها العواقب

هيئة العمل الفلسطيني: تصنيف 'حماس' إرهابية يمس جميع الفصائل

في زيارة رسمية.. سلطان عُمان يتوجه الاثنين الى قطر