الجهاد الإسلامي: الوحدة الوطنية صمام الأمان في مواجهة الاحتلال

العالم- فلسطين

وأضاف عدنان:️ أهلنا في قباطية الصمود، ارفعوا رؤوسكم عالياً فمنكم الشهداء والأحرار، والاحتلال يبحث عنكم في كل محفل".

وتابع بالقول: ️ نحن اليوم باسم حركة الجهاد الإسلامي، نبرق بالتهاني شهادةً مباركةً إلى عموم آل خزيمية ونؤكد على أن كل أهالي قباطية موحدين من أجل القدس وفلسطين".

وزاد الشيخ عدنان:️ رسالتنا لكل العشائر أن توحدوا، وإن كان لكم ثأر فعند الاحتلال أفضل دم لتأخذه منه، فالعدو الغاصب هو قبلة جهادنا، ولدماء الشهداء أفضل ثأر..️ وصية إسراء لكم.. وحدتكم".

وأكد الشيخ عدنان️ لكل العشائر وأجهزة السلطة أن "وحدتنا هي صمام الأمان، كما يرددها دوماً القائد الفتحاوي مروان البرغوثي: الوحدة عنوان الانتصار".

وكانت خزيمية استشهدت برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة في مدينة القدس في 30-9-2021، وهي متزوجة ولديها ثلاثة أولاد وبنت، أكبرهم عمره 10 أعوام وأصغرهم عامان.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، جثمان الشهيدة إسراء خزيمية على حاجز سالم العسكري.