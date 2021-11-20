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شاهد..مأرب مقبرة طموح الرياض في اليمن

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قضت هزيمة العدوان السعودي على اليمن، وبالتحديد في معركة مأرب، على جميع طموح الرياض في اليمن.

العالم - خاص بالعالم

مأرب المدينة المهمة للغاية للعدوان السعودي ولكن هوى صرح الرياض فيها وبدأ بالإنهيار.

وكانت الرياض تتكل على قوة طيرانها الجوي في عدوانها على اليمن، ولكن كل غاراتها اليومية على الشعب اليمني لم تؤثر بأي شيء على تقدم انصار الله وتحرير الكثير من المناطق ودحر قوات احتلال تحالف العدوان السعودي منها . واصبحت واضحة وضوح الشمس هزيمة السعودية في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة وذلك بقصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية التابعة لقوى التحالف السعودي، مؤكدا قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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