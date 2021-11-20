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تيار الحكمة: لن نشارك في الحكومة المقبلة

تيار الحكمة: لن نشارك في الحكومة المقبلة
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

رفض تيار الحكمة الوطني العراقي المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة تحت اي ظرف.

العالم - العراق

وقال التيار لن نشارك في الحكومة المقبلة تحت اي ظرف كان اذا لم تعود مقاعدنا التي سرقت ونمتلك مصاديق وادلة عاى ذلك قدمت للقضاء.

ومسؤوليتنا الاخلاقية والوطنية ان نحقن الدم ونحفظ الدولة ونجمع الاخوةعلى فرشة اتفاق وطني لتشكيل معادلة ناجحة لاتسمح للاخرين بابتزازها.

وتشكيل معادلة قوية تعني تشكيل حكومة قوية وقادرة على العمل والاستمرار ورئيس وزراء مقبول وناجح ويتمتع بمسؤولية الموقع الذي يشغله.

وقوى الاطار التنسيقي متماسكة وقوية وتمتلك بمجموعها عدد المقاعد الاكبر (شيعياً) وجودنا فيه ركناً اساس و قوة له وضماناً للتهدئة وتخفيف التشنجات وفك الاختناقات السياسية ودعما لمنطق الحوار والاتفاق.

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