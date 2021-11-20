العمق السعودي في مرمى النيران الليمنية.. والبوليساريو والمغرب

العالم - بانوراما

وأكد العميد سريع على قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... إعلان جبهة البوليساريو تصعيد ما أسمته الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية.وكانت جبهة البوليساريو أعلنت في نوفمبر الفين وعشرين إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.