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العمق السعودي في مرمى النيران الليمنية.. والبوليساريو والمغرب

العمق السعودي في مرمى النيران الليمنية.. والبوليساريو والمغرب
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة...إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية توازن الردع الثامنة وذلك بقصف عدد من الأهداف العسكرية والحيوية التابعة لقوى التحالف السعودي.

العالم - بانوراما

وأكد العميد سريع على قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المزيد من العمليات الهجومية ضد القوات السعودية والإماراتية في إطار الدفاع المشروع عن الشعب والوطن.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... إعلان جبهة البوليساريو تصعيد ما أسمته الكفاح المسلح ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية.وكانت جبهة البوليساريو أعلنت في نوفمبر الفين وعشرين إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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