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رئيس مجلس الشيوخ البولندي يتلقى رسالة تهديد بالقتل!

رئيس مجلس الشيوخ البولندي يتلقى رسالة تهديد بالقتل!
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماس جرودزكي،إنه تلقى رسالة تحتوي على مواد متفجرة وتهديدات بالقتل.

العالم - اوروبا

وأضاف جرودزكي - وفقا لوكالة الأنباء البولندية (باب) - أن الطرد الذي أرسل إليه ورد عبر البريد جرى فحصه من أمن مجلس الشيوخ، وقالت شرطة وارسو يوم السبت إنها تحقق بالفعل في القضية.

وقال وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو - في وقت سابق من هذا الشهر - إن المدعين العامين في بولندا؛ سيحققون في تهديدات القتل المرسلة إلى بعض السياسيين، بما في ذلك زعيم المعارضة دونالد تاسك.

وفي أول نوفمبر نشر رئيس الوزراء الأسبق تاسك مقطع فيديو قصير عبر تويتر وصف فيه رسالة تحتوي على تهديدات بالقتل.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية باب أنه تم إرسال رسائل مماثلة في نفس ذلك اليوم إلى عدد من السياسيين والصحفيين المعارضين الرئيسيين الآخرين.

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