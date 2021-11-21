قمة نارية بين إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي اليوم

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ويدخل إنتر ميلان مباراة اليوم محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، في حين يتواجد فريق نابولي بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

ويأمل إنتر ميلان في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من نابولي وميلان المتصدرين لجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

إنتر ميلان سقط في فخ التعادل أمام إي سي ميلان بنتيجة 1-1 خلال مباراة الديريي التي أقيمت يوم 7 نوفمبر الجاري بالجولة الـ12 من الدوري.

ويغيب أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان، بسبب معاناته من مشكلة عضلية في فخذه الأيمن، تعرض لها خلال مشاركته في مباراة تشيلي ضد الإكوادور بتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المتوقع أن يخوض إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: ميلان سكرينيار – ستيفان دي فريخ – أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دراميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوغلو – إيفان بيريسيتش

خط الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

أما نابولي فيأمل في تحقيق الفوز على أمل تعثر ميلان في مباراته أمام فيورنتينا في الجولة ذاتها لانتزاع صدارة جدول الترتيب.

فيما سقط نابولي أيضا في فخ التعادل أمام هيلاس فيرونا في الجولة الماضية بنتيجة 1-1، ليفشل في استغلال تعثر إي سي ميلان أمام إنتر في ديربي ميلانو.

ويريد نابولي استعادة نغمة الانتصارات في المسابقة مجددا، وهو أيضا هدف إنتر ميلان.