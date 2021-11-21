بقرار القضاء.. المفوضية العراقية تلغي نتائج محطات انتخابية

العالم-العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للعراقية الإخبارية، السبت، إن "قرارات الهيئة القضائية الأخيرة ألغت نتائج محطات انتخابية لأسباب قانونية والمفوضية طبقت تلك القرارات وسبق لها أن حققت بملفاتها سابقا".

وأضاف، أن "الإلغاء تم بقرارات من الهيئة القضائية وليس المفوضية ومن المحتمل أن تحدث تغييراً بالنتائج وننتظر اكمال الطعون وربما تصدر قرارات بإعادة فرز محطات أخرى".

وتابع أن "المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية بعد ذلك تعلن المفوضية اسماء الفائزين".

وحول الجهة المخولة بإعلان النتائج أوضح جميل أن "الهيئة القضائية ليست هي من يعلن النتائج النهائية بل المفوضية ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية".

وختم بالقول: "إذا أكملت الهيئة القضائية الطعون ولم يتم اصدار قرار بعد وفرز محطات فستعلن نتائج الانتخابات قريبا".

وفي وقت سابق اعلنت المفوضية قبول الهيئة القضائية سبعة طعون نتج عنها قرارات بإلغاء أصوات انتخابية بعدد من المحطات.

وكانت قوى معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق قد أعلنت الجمعة، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.