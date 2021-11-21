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تعرف على الفوائد الصحية للبنجر.. تناوله يقلل من التهاب المفاصل

تعرف على الفوائد الصحية للبنجر.. تناوله يقلل من التهاب المفاصل
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

يعتبر البنجر من الأطعمة الغنية بالألياف ومغذيات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ، على الرغم من أن هذه فوائد صحية قوية، إلا أن ما يجعل البنجر فريدا حقا عن الفواكه والخضروات الأخرى هو مستويات الصباغ الطبيعي للنباتات البيتالين، كما يشتهر البنجر بشكل شائع بتلوينه الأحمر الفاتح.

العالم - صحة

ويحتوي البنجر على كمية غذائية أكبر مما قد يدركه بعض الناس، فعندما تبدأ في تناول المزيد من البنجر سوف تحصل على الاستفادة من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات الموجودة فى الصبغة الحمراء الداكنة، وفقا لما ذكره موقع "eatthis".

وأكد التقرير المنشور فى موقع "eatthis"، أن موسوعة الغذاء والصحة الأمريكية قالت إنه لا يمكنك الحصول على البيتالين إلا من البنجر والكمثرى والصبار والسلق السويسري أو بعض مستخلصات البيتالين، توجد أيضا في بعض النباتات والأوراق الأخرى ، لكنها ليست صالحة للأكل للإنسان.

أوضح التقرير المنشور فى موقع" eatthis" ، أن الآثار الإيجابية لأكل البنجر كبيرة، والأثر الجانبي "السلبي" الوحيد المعروف لأكل بيتالين من البنجر هو تحويل لون البول إلى اللون الأحمر أو الوردي، وأوصى التقرير بضرورة دمجه فى النظام الغذائى اليومي للحصول على فوائده الصحية الغنية بمواد الأكسدة والفيتاميتات والألياف .

وأشار الباحثون إلى أنهم قاموا بربط "البيتالين" الصبغة الحمراء بتقليل الالتهاب ، وإظهار خصائص مضادة للأكسدة ، وحتى المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان في بعض الحالات، وأكدوا أن النتائج الصحية المتعلقة بالبنجر مهمة للغاية وإمكانية استخدام البنجر أو مستخلصه للمساعدة في مكافحة الأمراض الالتهابية مثل أمراض الكبد والتهاب المفاصل.

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