العراق يقترح تشكيل تكتل اقتصادي مشترك مع تركيا وإيران

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح لقناة "العراقية الإخبارية" إن "منتدى الأعمال العراقي – التركي للاستثمار والمقاولات ينعقد بحضور القطاعين العام والخاص العراقيين".

وأضاف أن "رسالة وفد العراق فيه كانت أنه لا بد من تشكيل كتلة اقتصادية إقليمية تضم العراق وتركيا وإيران لتصبح قوة للمنطقة تتيح لها منافسة التجمعات الاقتصادية حول العالم".

وتابع أن "الوفد العراقي طرح فرصا استثمارية في مجالات الزراعة والصحة وطلب السماح للمصارف العراقية فتح فروع لها في تركيا، وأكد أهمية دخول الشركات التركية للاستثمار في العراق ومعالجة مشكلة المياه".

وأردف قوله: "القطاع الخاص خلال المؤتمر طرح مشكلة المياه وافقار محافظات الوسط والجنوب بسبب شحها ما تسبب بتدهور القطاع الزراعي وتخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50%".

وكشف عن أن "الوفد العراقي أكد ضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين العراقيين في تركيا والسماح بدخول الحالات المرضية بمدة أقصاها 48 ساعة، وأيضا الطلب من أنقرة منح المستثمرين العراقيين تأشيرة متعددة تستمر 4-5 سنوات".

ولفت إلى أن "الجانب التركي وعد الوفد العراقي خيرا بخصوص 10 نقاط مهمة وخاصة تسهيل إجراءات منح سمة الدخول للعراقيين".

وأكد أن "التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 21 مليار دولار سنويا في العام الأخير وهي الدولة الثانية بنسبة الصادرات للعراق بعد الصين".

وقال: "هذا التبادل عالي القيمة يحتم على الجانب التركي مساعدة العراق في المجالات المطلوب حسم ملفات بشأنها وتبني منهج المصداقية في تنفيذ الوعود".

وكشف كذلك عن تقديم طلب لفتح منفذين جديدين مع تركيا لتسهيل عملية تبادل البضائع والتجارة.