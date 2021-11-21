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فرنسا..اشتباكات بين الشرطة و حركة السترات الصفراء في باريس

فرنسا..اشتباكات بين الشرطة و حركة السترات الصفراء في باريس
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

استخدمت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها نشطاء حركة "السترات الصفر"، بمناسبة الذكرى الـ3 لتأسيس الحركة.

العالم - اوروبا

وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، أصيب شخصان على الأقل بجروح جراء الاشتباكات بين عناصر الأمن ومثيرى الشغب.

وذكرت الوكالة أن الأجواء كانت متوترة منذ بداية المسيرة التى شارك فيها معارضو البطاقات الصحية إلى جانب أعضاء حركة "السترات الصفر"، مع قيام شبان بأزياء سوداء اندسوا فى صفوف المتظاهرين بتفكيك صناديق القمامة ورشق رجال الأمن بالزجاجات الفارغة.

كما قام المشاغبون بإضرام النار في صناديق خشبية لتخزين الفواكه في السوق التي قد تم إغلاقها فى منتزه فينسان أوريول.

وأضحت قناة BFMTV التلفزيونية أن الاشتباك بين الشرطة ومتظاهرين وقع بعد ظهر يوم أمس قرب ساحة إيطاليا في الدائرة الـ13 من باريس، حيث تجمع ما بين ألف وألفين من أنصار "السترات" وهي حركة نظمت أواسط عام 2018 احتجاجا على تنامي الأسعار والضرائب لتتحول فيما بعد لحركة معارضة للحكومة، التي تتهمها بسوء إدارة أمور البلاد والتقاعس فيمكافحة الفقر.

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فرنسا..اشتباكات بين الشرطة و حركة السترات الصفراء في باريس

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