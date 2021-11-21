انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين في البلاد للاقتراع

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وأكدت الوزارة اليوم الاحد وبالتالي توقفت عملية تسجيل الناخبين في كل القارات على الموقع الإلكتروني https://diasporavote.mfa.gov.lb وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج.

وأفادت أن العدد الكلي للناخبين المسجلين فاق كل التوقعات وبلغ 244,442 بعد إقفال باب التسجيل مقارنة ب 92,810 في انتخابات العام 2018.

وشددت على أن هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الام، واهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات. ان التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية.

وثمنت الوزارة هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وإذ نوهت بالمجهود الذي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، ونخص بالذكر أيضا اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات، أكدت أن التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل.

كما أعلنت الوزارة أنه بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الاولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات

من القرر أن تجري الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.