ماذا دار في لقاء وزيري خارجية العراق والاردن على هامش حوار المنامة؟

العالم-العراق

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ على هامش أعمال قمة الأمن الإقليميّ / حوار المنامة 17"، مبينة ان "الجانبين أشادا بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيّة بين العراق والأردن في سائر المجالات".

واضافت انه "تم تبادل الرؤى والأفكار حول مُختلف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلف الصعُد"، موضحة ان "اللقاء شهد التأكيّد على أنّ مُواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة تتطلب توحيد الجُهُود والتنسيق المُشترَك لتجاوز آثارها".

وأكد الصفديّ أن "الاردن تدعم أمن العراق واستقراره"، لافتاً إلى "استعداد حكومته لتقديم المساعدة في مجال مكافحة جائحة كورونا".