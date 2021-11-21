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شاهد.. اشتباكات بين الاحتلال ومقاوم فلسطيني في القدس

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

شهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد، إطلاق نار ما بين قوات الاحتلال ومقاوم فلسطيني.

العالم-فلسطين

وأفاد مراسل العالم نقلا عن حراس المسجد الأقصى أنه سُمع دوي إطلاق نار في باحات المسجد الأقصى، وعند الاقتراب من باب السلسلة شوهدت عناصر شرطة الاحتلال وهي تتبادل إطلاق النار مع مقاوم فلسطيني.

وعلى إثر ذلك، تم إغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة ومنعت قوات الاحتلال المقدسيين من الوصول إليها.

وأكدت مصادر عبرية أن مستوطنيْـن أُصيبا خلال الاشتباك المسلح، دون معرفة تفاصيل أكثر حول الحدث.

واعلنت مصادر عبرية أن الاشتباك خلف 4 إصابات إحداها بحالة حرجة للغاية وأخرى خطيرة و2 بحالة طفيفة.

اشتباك

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