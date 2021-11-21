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الطقس في لبنان تساقط امطار متفرقة وغزيرة أحيانا

الطقس في لبنان تساقط امطار متفرقة وغزيرة أحيانا
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أ​لطقس​ في لبنان اليوم الأحد، غائم جزئيًّا الى غائم أحيانًا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار، الّتي تبقى دون معدّلاتها الموسميّة، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات، وتتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصباحيّة ومترافقة برياح ناشطة.

العالم_لبنان

وذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية​، تخفّ حدّة الأمطار اعتبارًا من الظهر مع انفراجات واسعة، مبيّنةً أنّ الطقس المتوقَّع الإثنين غائم جزئيًّا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وبقائها دون تعديل يُذكر على الجبال وفي الداخل، مع تشكّل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرّقة خلال الفترة الصباحيّة، ومن ثمّ يستقرّ الطقس تدريجيًّا.

والارصاد الجوية أنّ منخفضًا جويًّا متمركزًا غرب تركيا​، يسيطر على لبنانوالحوض الشرقي للمتوسّط، يؤدّي إلى طقس متقلّب وماطر حتّى ظهر الإثنين، حيث يستقرّ تدريجيًّا، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارةالمعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئويّة.

وأوضحت في نشرتها ولفتت دائرة التقديرات، إلى أنّ الطقس المتوقّع يوم الثلثاء، قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً على الجبال وفي الداخل. أمّا الطقس المتوقَّع يوم الأربعاء فقليل الغيوم إجمالًا، وارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على السّاحل.

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الطقس في لبنان تساقط امطار متفرقة وغزيرة أحيانا

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