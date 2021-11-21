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حركة المقاومة الشعبية بفلسطين: نبارك عملية إطلاق النار في القدس وندعو المناضلين والمقاتلين وكل ما يمتلك السلاح إلى الانتفاض في وجه الاحتلال

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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