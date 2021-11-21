حماس والجهاد والمقاومة الشعبية يباركون العملية البطولية في القدس

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، معقباً على عملية الاشتباك المسلح بالقدس المحتلة أن العملية البطولية عند باب السلسلة صباح اليوم تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها.



وقال أن هذه العملية تؤكد استمرارية ثورة شعبنا الفلسطيني ضد المحتل وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة.

ورأت حركة الجهاد الاسلامي في بيان لها أن هذه العملية هي رد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال، وامعان حكومة الاحتلال في عدوانها وسياسات الهدم والتهجير التي تطال أهلنا في القدس .

وأكدت أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن سياساته، وواهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام سياسات الاحتلال وقوة الإهاب الذي يمارسه الصهاينة.



وأشارت الى أن هذه العملية البطولية تدلل على قوة وحيوية المقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة كنهج قادر على ردع الإحتلال وكسر عنجهيته.

وحيت حركة المقاومة الشعبية منفذ الهجوم والسواعد الباسلة الرافضة للغطرسة الاسرائيلية مطالبة بتصاعد العمل المقاوم ضد جنود الاحتلال في كافة أماكن التماس.

وشهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد، إطلاق نار ما بين قوات الاحتلال ومقاوم فلسطيني، الذي ادى الى استشهاد المقاوم ومصرع جندي اسرائيلي واصابة آخرين.