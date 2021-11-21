إصابات واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة والقدس

العالم-فلسطين

ففي رام الله، أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من الشبان بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد بمدينة رام الله، أصيب خلالها الصحفي ماهر هارون برصاصة "مطاطية"، وعشرات بحالات اختناق.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السلامين (28 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في حي الشرفة بمدينة البيرة، والشاب عبد الله أبو دويك من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرة محررين، وهم: بلال أبو حسين، وطارق عاشور، ومحمد زكريا السلايمة، بعد أن داهمت منازلهم جنوب الخليل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء الثلاثة محمد وبلال وسلطان أبو الحمص، والشاب خضر أبو الحمص الذي تم الإفراج عنه لاحقًا بعد الاعتداء عليه ونقله للمستشفى.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.

ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.

ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.