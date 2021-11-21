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تغييرات في نتائج الانتخابات العراقية تشوه سمعة المفوضية

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ان الاصرار علی الاعتراض علی نتائج الانتخابات أدی الی تغيير رأي مفوضية الانتخابات.

العالم - خاص بالعالم

وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم العراقيون تظاهروا بأعداد كثيرة في اليوم الثلاثين من الاعتراضات والذي سمي بجمعة الثبات للمطالبة بحقوقهم المسلوبة.

وأكد ان الدلائل التي قدمها الشيخ قيس الخزعلي لممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت والتي تدل علی التلاعب بنتائج الانتخابات تسبب بتغيير طفيف لاحظه الجميع.

وأضاف ان مفوضية الانتخابات كانت تصر علی مدی 20 يوم اننا نعمل بشفافية ومهنية وادارة فنية بغاية الدقة والروعة وجميع النتائج كانت مطابقة 100 بالمئة. لكن قبل أيام قليلة اتضح ان هناك اخطاء في بعض النتائج ما أدی الی خسارة الفائز وفوز الخاسر في بعض الدوائر الانتخابية.

وبيّن انه من خلال الكتاب الذي أصدره مجلس القضاء الاعلی أدان المفوضية بوضوح مؤكداً ان ماكنة العد لم تكن تعد بصورة حقيقية ومنظمة.

واعتبر ان القضاء، قد علم اليوم حقيقة المفوضية وحتی بلاسخارت أيضاً عندما تسلمت الادلة والبراهين قد تعجبت وطلبت يومين لابداء رأيها وقد طرأت تغييرات مهمة في هذين اليوم بحيث تغيرت سبع مقاعد فقط في هذين اليومين.

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