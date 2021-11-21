من هو الشهيد الفلسطيني الذي نفذ العملية البطولية في القدس؟

العالم-فلسطين

وأشارت إلى أن المنفذ هو فادي أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة.

ونقلت عن وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ادعاءه بأن منفذ الهجوم ناشط في حركة حماس"، وكان يأتي بانتظام للصلاة في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن زوجته وأبناؤه سافروا إلى الخارج قبل ثلاثة أيام.

فيما ذكر المفتش العام لشرطة الاحتلال، كوبي شبتاي، أن منفذ العملية معروف للأجهزة الأمنية من قبل، حيث تم محاصرته وتصفيته، على حد قوله.

وفي تدوينة عبر صفحته الشخصية، في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شارك قبل أيام الشهيد فادي أبو شخيدم كلمات دونها قبل سنوات.

وقال الشهيد أبو شخيدم تعقيباً على تدوينته التي كتبها عام 2014م: تمر السنوات وتتأكد الكلمات... حتى يأتي الله بأمره.

وفي تدوينته قال: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}، إن قضية المسرى قضية ربانية يدبرها الله بعظيم حكمته وعظيم قدرته، ويختار لها من يشاء من عباده، ويضعهم حيث شاءت أقداره.

وأضاف: (قال سعيد بن جبير -رحمه الله- في قوله: {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ} [يوسف:21]، أي: "فعال لما يشاء". وقوله: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} يقول: "لا يدرون حكمته في خلقه، وتلطفه لما يريد".

وشهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد، إطلاق نار ما بين قوات الاحتلال والشهيد أبو شخيدم، الذي ادى الى استشهاده ومصرع جندي اسرائيلي واصابة آخرين.