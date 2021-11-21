سجن وزير في أفريقيا الوسطى بتهمة جرائم حرب بحق المدنيين!

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وقالت مصادر لوكالة فرنس برس، أن وزير الثروة الحيوانية وصحة الحيوان حسن بوبا، اعتقل في مكتبه بالوزارة من قبل الشرطة العدلية.

وبوبا البالغ من العمر 36 عاما كان الرجل الثاني في واحدة من أقوى المجموعات المسلحة المتمردة "الاتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى" قبل أن ينضم إلى السلطة في 2017.

وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعد من أفقر دول العالم، حربا أهلية منذ 2013، تراجعت حدتها بشكل كبير بعد 2018.

لكن الأمر بسجن حسن بوبا الصادر عن المحكمة الجنائية الخاصة والمصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لم تكشف الوقائع التي يتهم بها.

غير أن المنظمة غير الحكومية الأمريكية "ذي سنتري" أكدت في أغسطس الماضي، بعد تحقيق مفصل جدا أن زعيم "الاتحاد من أجل السلام في أفريقيا الوسطى" على داراسا والرجل الثاني في الحركة حينذاك بوبا على حسن، المعروف باسم "حسن بوبا"، كانا مسؤولين بشكل مباشر عن هجوم على مخيم للنازحين في نوفمبر 2018 في ألينداو. وأسفر الهجوم عن مقتل 112 قروياً على الأقل بينهم 19 طفلاً.

ونص أمر القضاة الذين استمعوا لإفادته يوم الجمعة على أنه واحد من مرتكبي مجازر وعمليات تعذيب مفترضة.

وهو متهم بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية عن طريق القتل وأفعال لاإنسانية" و"معاملة قاسية مثل التعذيب"، كما جاء في أمر اعتقاله.

وكانت اندلعت الحرب الأهلية الأخيرة في 2013 بعد الاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزيه من قبل تحالف "سيليكا" الذي يضم مجموعات مسلحة، وأعمال انتقامية شنتها مليشيات رئيس الدولة المخلوع.

وبلغت الاشتباكات العنيفة بين المعسكرين التي كان المدنيون ضحايا الرئيسيين ذروتها في 2014 و2015، وتتهم الأمم المتحدة المعسكرين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.