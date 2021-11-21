أكثر من 1700 إعاقة نفسية وجسدية بجيش الاحتلال في 2021

العالم-الاحتلال

وذكرت القناة "12" العبرية أن 1,716 جنديًا وضابطًا ومستخدمًا عسكريًا جرى الإعلان عنهم كمعاقين خلال السنة الحالية، بينهم 747 تم تصنيفهم كمصابين بصدمات نفسية.

بينما تأتي المعطيات الحالية بعد تخفيف الجيش الإسرائيلي من إجراءات الاعتراف بإعاقات في صفوف جنوده منذ نيسان الماضي عندما إحراق جندي مصاب بصدمة نفسية من معارك قطاع غزة "ايتسيك سعيديان"، نفسه وما أفق قضيته من تأييد إسرائيلي.

ووفقًا للمعطيات الجديدة فقد تم إدخال إصلاحات في قسم التأهيل التابع للجيش الإسرائيلي في "بيتاح تكفا".

وذكرت أنه وفي إطارها تم الاعتراف بـ 97% من الحالات المقدمة للقسم كصدمات نفسية إلى الأبد عقب التعرض لأوضاع معقدة سواءً بأحداث داخلية لدى الجيش أو بجبهة الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب القناة، وللمقارنة فقد تم الاعتراف بـ61% من الحالات كصدمات نفسية العام الماضي، بينما جرى التخفيف من إجراءات قبول الإعاقات النفسية.