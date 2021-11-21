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حماس: ندعو أبناء شعبنا للاستمرار في الرباط في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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