الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قبلان: ما يجري الآن هو حرب يهدف انهاء وجود لبنان

الشيخ قبلان: ما يجري الآن هو حرب يهدف انهاء وجود لبنان
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز  في لبنان الشيخ ​أحمد قبلان أن​ ما يجري الآن  في لبنان حرب خارجية داخلية شعواء بأدوات مالية اقتصادية سياسية وغيرها بهدف إنهاء وجود هذا البلد الذي يتعرّض لأسواء حصار دولي إقليمي بخلفية ما تريده واشنطن وتل أبيب.

العالم_لبنان

وقال الشيخ قبلان اليوم الأحد: الحل بصرخة وطنية مسيحية إسلامية تعيد للبنانيين تاريخ تلك الأيام التي جمعتهم على أماني الإستقلال الوطني بعيداً عن طاحونة الإحتلال والزواريب الإنتخابية والرقص فوق المذابح الطائفية، على أن معادلة الإستقلال اليوم: كيف نستطيع حماية لقمة خبز ودواء المواطن من أعداء الداخل والحدود من أعداء الخارج، وعلى أساس الجواب يكون استقلال لبنان.

وتابع: أسف لاننا نعيش اليوم عيد الإستقلال بحجم مزرعة طائفية وجمهورية تجار ولوبيّات مال وصفقات، ووسط شعب يجري قتله ونهبه بكل الأدوات المتاحة، فيما دكاكين السياسةتعرض البلد بأبخس الأثمان، وإذا كان من أسف فهو على هذا الوطن الذي تشبّع من دماء بَنِيه ليتحرر، فإذا بلوبيّات الداخل تفعل به أسوأ مما تفعل الجيوش الغازية، واليوم البلد رهينة، والشعب يلفظ أنفاسه بسبب نهش الأفاعي، ويكاد يكون الوصول للمريخ أسهل من الوصول لخطة إنقاذ وطنية، والعين اليوم على خطوات بحجم حماية وطن تعيد الحكومة إلى جلساتها الضرورية جداً، فيما التموضع الإنتخابي يعيد عرض البلد على طريقة وطن للبيع.

وأضاف: إذا كان من لبنانيين غير استقلاليين وهو كذلك فهم مرتزقتُهُ ومن يحمل البلد بالحقيبة ومن يريد البلد مقاطعات طائفية ومن لم يحرّك ساكناً باتجاه الاحتلال، فالتاريخ يقول: سيادة الأوطان بقوتها لا بحيادها في عالمٍ يعتاش على نهش الضعفاء، والتاريخ اللبناني خاصة يقول: هزيمة تل أبيب في لبنان والتكفير في السلسلة الشرقية لهذا البلد تمّ بالقوة لا بالحياد بعد ردح طويل من الحياد الوهم، فالتجربة الأكيدة أنّ حياد النعاج لم يمنع الذئاب من افتراسها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الشيخ قبلان يصف مجلس القضاء بـ"الفاسد الأعلى"

قبلان: نريد دولة ضامنة ولانريد دولة مصرّة على شطب وجودها من حياة ناسها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مقتل حاخام اسرائيلي في عملية القدس الفدائية

أنباء عن وفاة محمد بن نايف في سجنه وسط تكتم سعودي

في اليوم العالمي للطفل.. 'أميركا تقتل الطفل اليمني'

مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه النرويجي أولي سولشاير

لبنان.. المرابطون تبارك عملية القدس الفدائية

الشيخ قبلان: ما يجري الآن هو حرب يهدف انهاء وجود لبنان