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العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صور

العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صور
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

خلّفت الفيضانات القياسية غرب كندا أربعة قتلى على الأقل ولا يزال شخص خامس في عداد المفقودين وفق ما أعلنت السلطات المحلية التي قيّدت الحصول على الوقود في المناطق المنكوبة.

العالم - الأميركيتان

تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب بريتيش كولومبيا يومي الأحد والإثنين الماضيين في انهيارات أرضية وفيضانات دمرت طرقا وبنى تحتية.

وأغلق مؤقتا خط أنابيب "ترانس ماونتن" بالغ الأهمية لصناعة النفط في ألبرتا.

وأكدت قوات الدرك الملكي "الشرطة الفدرالية"، يوم أمس العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين منذ الإثنين قرب بحيرة دافي.

وقالت المسؤولة الأمنية جانيل شوييت في بيان صادر عن الدرك "واصلنا بحثنا عن رجل رابع، لكن الظروف الجوية جعلت جهودنا صعبة".

بهذه الوفيات الثلاث، يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات إلى أربع.

وكان قد عثر على جثة امرأة الإثنين قرب انهيارات طينية جرفت جزءا كبيرا من إحدى الطرق السريعة.

وأعلنت سلطات بريتيش كولومبيا في بيان أن هذه الطريق السريعة التي تربط فانكوفر بمناطق معزولة في شمال المقاطعة، أعيد فتحها يوم السبت أمام حركة المرور "الضرورية فقط".

وكانت السلطات قد فرضت يوم الجمعة على الأفراد الحصول على 30 لترا كحد أقصى من الوقود لكل مرور على المضخة، من أجل تخفيف الاضطرابات في سلسلة التوريد الناجمة عن هذه الحالة المناخية المتطرفة.

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العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صورالعثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صورالعثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صورالعثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صور

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