أغويرو يقرر اعتزال الكرة بسبب مرض في القلب

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وتعرض أغويرو مؤخرا لمشاكل في ضربات القلب، خلال مباراة فريقه مع ألافيس ضمن الدوري الإسباني، وتأكد حينها غيابه لمدة 3 أشهر على الأقل لإجراء الفحوص اللازمة والاطمئنان على صحته.



وقالت إذاعة "راديو كتالونيا"، إن أغويرو قرر اعتزال كرة القدم بناء على نصائح الأطباء بسبب مشاكل ضربات القلب لديه، وصعوبة عودته للملاعب مرة أخرى.



وأضافت أن أغويرو البالغ 33 عاما سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، للحديث عن إصابته وإعلان اعتزاله بشكل رسمي.



كما أكد الصحفي الإيطالي الرياضي الموثوق، فابريتزيو رومانو عبر حسابه في "تويتر" صحة الأخبار عن نهاية رحلة أغويرو كلاعب في عالم الساحرة المستديرة.



وكان أغويرو قد انضم إلى برشلونة في آيار/ مايو الماضي قادما بصفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي الذي سجل بقميصه 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات.