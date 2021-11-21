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لبنان.. المرابطون تبارك عملية القدس الفدائية

لبنان.. المرابطون تبارك عملية القدس الفدائية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الناصريين المستقلين _ المرابطون في لبنان عملية القدس الفدائية و أكدت درب النضال والكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.

العالم_لبنان

وصدرت المرابطون اليوم الأحد البيان التالي:

تبارك حركة المرابطون للأمة العربية، ولأهلنا الفلسطينيين، في مخيمات الشتات، وعلى أرض فلسطين الحرة العربية، بالعملية الفدائية التي نفذها رجال القدس.

مؤكدين أن درب النضال والكفاح المسلح، هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين كل فلسطين، من النهر إلى البحر، ومن جليلها إلى نقبها، والقدس الشريف عاصمتها.
ودعت حركة المرابطون كل أهلنا الفلسطينيين، للحمة الوطنية الشاملة، في الانتفاضة، والثورة المسلحة، حتى النصر المبين.
وشهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد، إطلاق نار ما بين قوات الاحتلال ومقاوم فلسطيني يدعو فادي أبو شخيدم، الذي ادى الى استشهاده ومصرع جندي اسرائيلي واصابة آخرين.

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