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مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه النرويجي أولي سولشاير

مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه النرويجي أولي سولشاير
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يلعب ضمن بطولة الدوري الممتاز "البريميرليغ"، إقالة مدربه النرويجي أولي سولشاير.

العالم - رياضة

وجاء هذا الإعلان، اليوم الأحد، ليؤكد التقارير الإعلامية التي صدرت في وقت سابق من اليوم بشأن قرار اتخذه مجلس إدارة النادي، حول إقالة المدرب النرويجي للفريق، وذلك في اجتماع طارئ عقد في وقت متأخر من مساء السبت.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد وافق جويل غليزر، مالك نادي مانشستر يونايتد، على قرار إقالة سولشاير.

ووفق الصحيفة فإن الاجتماع الذي استمر ساعات، تمت الدعوة إليه عقب الخسارة القاسية لـ"الشياطين الحمر" أمام واتفورد 4-1.

وذكرت "ديلي ميل"، أن اليونايتد سيتفاوض مع سولشاير على الأمور المالية والشروط الجزائية والتعويضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي وضع تصوراته للمرحلة القادمة التي ستعقب رحيل سولشاير.

كذلك أكدت "ديلي ميل" أن هناك توجها في مانشستر يونايتد لاعتماد دارين فليتشر مدربا مؤقتا للفريق بالمرحلة الانتقالية، وذلك لحين اختيار مدرب جديد.

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