تنكسيري: 3 سفن جديدة ستنضم الى بحرية حرس الثورة قريبا

العالم - خاص بالعالم

قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية في ايران الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد توجيه العديد من الصفعات للولايات المتحدة في الخليج الفارسي، مشيرا الى حدوث اشتباكات لم يتم الاعلان عنها.

الأدميرال تنكسيري لفت إلى إن بحرية حرس الثورة الإسلامية قدمت تسعة شهداء في معارك مباشرة مع الأميركيين في الخليج الفارسي، مشيرا الى تسديد تسع صفعات للأميركيين مقابل الشهداء التسعة.

وأعلن تنكسيري أن ثلاث سفن، هي سفينة الشهيد قاسم سليمان والشهيد ناظري وأخرى مزودة بصواريخ دفاعية ستنضم لقوات البحرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يأتي هذا في وقت تواصل الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين تصعيد الأوضاع في المنطقة من خلال استفزازتهم التي أثبتت فشلها وعلى امتداد العقود الأربع الماضية في تغيير مواقف الجمهورية الإسلامية وثوابتها .

وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران وكذلك ملتزمة بتوفير الأمن في الشرق الأوسط زاعما إنه بلاده ستنظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة.

أوستن أشار إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء على حسب تعبيره.

لكن الولايات المتحدة أظهرت أكثر من مرة أنها أعجز ما تكون عن مواجهة الجمهورية الإسلامية عسكريا في ظل وجود قواتها ومعسكرات في المنطقة تحت مرمى النيران الإيرانية.

فهي لم ترد على الصواريخ والطائرات المسيرة التي اخترقت دفاعتها الجوية ودكت قاعدة التنف في سورية ولم ترد قبل ذلك على الهجمات الصاروخية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية على قاعدة عين الأسد في العراق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...