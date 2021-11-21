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أبعاد زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

سلطت حلقة "قلم رصاص" الضوء على قراءة لمقالات وتحليلات وردت في صحف ومجلات امريكية وبريطانية واسرائيلية ركزت على زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد الى دمشق.

العالم - قلم رصاص

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية مقالاً تحت عنوان في زيارة نادرة..وزير الخارجية الإماراتي يظهر دعم سورية، وجاء في المقال: ينظر الى الزيارة على ناظاق واسع على انها علامة على جهود إقليمية لإنهاء العزلة الدبلوماسية للاسد وفي الوقت الذي تكافح فيه سورية، أزمة اقتصادية متصاعدة ناجمة عن سنوات من الصراع وتفاقمت بسبب العقوبات الغربية.

واضافت: تكافح دمشق لتأمين المساعدة الدولية، وبالتحديد من الدول العربية الغنية بالنفط المجاورة لها والتي دعمت المعارضة في الايام الاولى للحرب وطالبت بتغيير النظام السوري.

يناقش برنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

الباحث السياسي الدكتور ملاذ مقداد

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