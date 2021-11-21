تصعيد للعدوان يقابلة رد يمني واسع في العمق السعودي

العالم - المشهد اليمني

وياتي هذا الرد بعد التصعيد الاخير للطيران السعودي حيث شن عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة من البلادن مستهدفا العاصمة صنعاء وضواحيها بعدد من الغارات، كما استهدف عددا من القرى والمناطق في محافظات مارب وذمار وصعدة والساحل الغربي.

وتعهدت القوات اليمنية بالرد القاسي على هذا التصعيد، كما أحبطت القوات اليمنية هجوما واسعا لقوى العدوان في منطقة حيس بالحديدة. فما هي خلفيات التصعيد السعودي الاخير؟ وماذا يعني اعلان تحالف العدوان البدء بعمليات جديدة؟ وماهي دلالات عملية الردع الثامنة التي قامت بها القوات اليمنية؟

هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج المشهد اليمني مع ضيوف الحلقة:

ماهر الشامي حقوقي وباحث سياسي

فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام اليمني