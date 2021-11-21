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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن الجانبين يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي
حمدوك: وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر
البرهان: الانسداد السياسي حتم علينا إعادة النظر في مسيرة الانتقال ونريد تأسيس شراكة حقيقية مع جميع القوى الوطنية
حمدوك: وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر
البرهان: الانسداد السياسي حتم علينا إعادة النظر في مسيرة الانتقال ونريد تأسيس شراكة حقيقية مع جميع القوى الوطنية
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على إنشاء جيش موحد
الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن الجانبين يتعهدان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي
الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخله في السلطة التنفيذية
حمدوك: وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر
حمدوك: التوقيع على الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا لمعالجة جميع قضايا الانتقال
الاتفاق السياسي السوداني بين حمدوك والبرهان ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعمل على إنشاء جيش موحد
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش
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