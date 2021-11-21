هذا ما بحثه المبعوث الروسي الخاص بسوريا مع وزير الخارجية الايراني

العالم - إيران

والتقى الكسندر لافرنتييف ، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا ، وسيرجي فيرشينين ، مساعد وزير الخارجية الروسي بطهران ، اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

كما التقى الوفد الروسي علي أصغر خاجي ، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة.

وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون الإقليمي والأوضاع في سوريا.

وفي إشارة إلى تعاون إيران وروسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا، شدد خاجي على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين في الحفاظ على السيادة وإعادة الإعمار والمساهمة في استقرار سوريا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قد التقى في جنيف كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي أصغر خاجي، يوم أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة آخر تطورات الأزمة السورية، لا سيما شرق الفرات ومحافظة إدلب.

واوضح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافة قمة دول عملية أستانا، وشدد على أهمية متابعة الحل السياسي للأزمة السورية في عملية أستانا ومواصلة المحادثات السورية السورية في إطار اللجنة الدستورية.

أعرب الوفد الروسي ، الذي زار دمشق في وقت سابق والتقى بمسؤولين سوريين ووصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، عن تقديره لحسن استقبال الجانب الإيراني، وأشار إلى أن المحادثات والمشاورات مع المسؤولين الإيرانيين على مختلف المستويات كانت دائماً مؤثرة ومهمة.

وشدد الوفد الروسي على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وتعزيز الحوار السوري السوري ، وأعلن استعداده لعقد اجتماعات في إطار عملية أستانا ، فضلاً عن المشاورات الثنائية.

جدير بالذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف قد التقى الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق يوم الأربعاء الماضي وبحث الجانبان مختلف القضايا والتعاون الثنائي.