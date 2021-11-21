باحث سياسي: الاتفاق السياسي السوداني مجرد المسرحية

العالم - خاص بالعام

وقال اسامة الشيخ في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان الشعب السودان منذ الانقلاب العسكري الذي قام به عبدالفتاح البرهان قدم اكثر من 40 قتيل في التظاهرات الرافضة لهذا الانقلاب.

واضاف: ان التظاهرات لم تتوقف قط، هناك ضغط كبير داخلي وخارجي على المجلس العسكري السوداني.

واشار الشيخ الى ان قبل توقيع هذا التفاق كانت هناك مسيرة حاشدة متجه الى القصر الذي تم فيه توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك، ولكن تم قمعها من قبل العسكر عبر الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

ووصف الشيخ الاتفاق الذي تم بين الرئيس السوداني المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالمسرحية التي عكست ضغط الشارع السوداني على البرهان من اجل اتخاذ هكذا قرار.

هذا وقد قد جرت في القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاحد، مراسم توقيع اتفاق سياسي بين رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الاتفاق أكد على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.

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