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ماهر الشامي: سلاح الجو لدى قوى العدوان لم يعد مجديا في مواجهة القوة الجوية التي طورها الجانب اليمني

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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