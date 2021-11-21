الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

فهمي اليوسفي: حكمة السيد عبد الملك الحوثي هي جزء من انتصارات القوات اليمنية المشتركة في مأرب

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحضور المتهمين والمدعين.. محكمة تحطم الطائرة الأوكرانية تعقد جلسة لها في طهران

عباس يتوجه إلى موسكو غدا للاجتماع مع بوتين

أبعاد زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق

البيشمركة ترد على طلب السيد الصدر حلها وتسليم السلاح

مقتل ثلاثة عمال مناجم جراء هجوم مسلح في باكستان

بالفيديو.. تنكسيري: 3 سفن جديدة ستنضم الى بحرية حرس الثورة قريبا