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البيشمركة ترد على طلب السيد الصدر حلها وتسليم السلاح

البيشمركة ترد على طلب السيد الصدر حلها وتسليم السلاح
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

علقت وزارة البيشمركة في منطقة كردستان العراق، على دعوات حلها وتسليم سلاحها بيد الدولة.

العالم - العراق

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في حديث صحفي، إن "كل جهة أو كتلة تعبر عن آرائها، كما أن قضية حل البيشمركة غير مرتبطة بالحكومة أو البرلمان، فهي قوات شرعية وليست وليدة حرب "داعش" أو الفترات القليلة الماضية، وإنما هي موجودة منذ عام 1992 مع ولادة أول حكومة في كردستان العراق، ولها وزارة وأربعة قوانين تعمل وفقا لها بشكل شرعي".

واضاف ياور، أن "الدستور العراقي المصوت عليه من قبل جميع العراقيين، أعطى الحق لكل منطقة أن تكون له قوات شرطة وأمن وحرس، والبيشمركة تمثل قوات حرس".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الخميس الماضي، الى حل القوات ووضعه كشرط للمضي بتشكيل الحكومة.

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البيشمركة ترد على طلب السيد الصدر حلها وتسليم السلاح

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