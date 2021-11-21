المندوب الروسي يغرد بشأن محادثات فيينا القادمة

العالم - إيران

وعبر ممثل روسيا في محادثات رفع الحظر عن إيران ظهر اليوم الأحد، عن أمله في مزيد من التعاون المثمر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران غدا الاثنين والثلاثاء (يومي 22 و 23 نوفمبر) وستكون هذه الزيارة فرصة جيدة للوكالات والمسؤولين الجدد في إيران لإقامة اتصالات وتعاون أوثق في القضايا ذات الاهتمام المشترك واضاف "نتمنى ان يجري الجانبان محادثات بناءة".

وكان أوليانوف قد قال مؤخرًا إنه من الطبيعي أن يكون الطلب الأول لإيران في هذه المفاوضات رفع الحظر.

ومن المقرر أن تجتمع إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) في فيينا يوم 29 كانون الأول /ديسمبر وإجراء محادثات.

وقد أكد علي باقري، المساعد السياسي لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، مرارا وتكرارا أن الهدف الرئيسي للمحادثات المقبلة في فيينا هو رفع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني.