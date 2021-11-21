مواجهات ايران وأميركا في الخليج الفارسي واتفاق سودان الجديد بين رفض والشك

العالم - بانوراما

وقال تنكسيري إن بحرية حرس الثورة الإسلامية قدمت تسعة شهداء في معارك مباشرة مع الأميركيين في الخليج الفارسي، مشيرا الى تسديد تسع صفعات للأميركيين مقابل الشهداء التسعة.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... توقّيع قادةُ الجيش السوداني على اتفاق مع عبد الله حمدوك يعيده إلى منصبِه رئيساً لمجلس وزراء من الكفاءاتِ بعد عزلِ حكومتِه السابقة في انقلابِ الشهرِ الماضي.بالمقابلِ رفض تجمعُ المهنيين الاتفاقَ جملةً وتفصيلا واعتبره بمثابةِ خيانةٍ للسودانيين مؤكداً مواصلةَ الاحتجاجات هذا فيما شهدت مناطقُ مختلفةٌ في السودان مسيراتٍ رافضةً للاتفاقِ للمطالبةِ بمحاكمةِ قادةِ الانقلاب.

ويبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.