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العراق.. تحذير من نضوب المخزون المائي في سد حمرين

العراق.. تحذير من نضوب المخزون المائي في سد حمرين
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، من استمرار تناقص الخزين المائي في العراق، وفيما أكدت أن المياه المخزنة في سد حمرين شارفت على النضوب.

العالم - العراق

وقال عون ذياب مستشار وزير الموارد المائية للعراقية الإخبارية، إن الخزين المائي حالياً في تناقص مستمر في السدود والخزانات.

وأضاف: "كانت لدينا توقعات بحدوث منخفضات وهطول أمطار، لكن للأسف اغلب ما هطل كان قليلاً، وما يهطل من أمطار غزيرة لكن بتوقيت محدود لا يعول عليه".

وتابع: نأمل هبوط أمطار شرقي العراق، وخاصة في محافظة ديالى لأنها الأكثر حاجة وسد حمرين هناك شارف على النضوب.

وأشار إلى أن "هناك تراجعا في الأمطار وموسم جفاف في تركيا وإيران وسوريا ما تسبب بحدوث مشكلة عامة أثرت على العراق أكثر".

وبخصوص كيفية التعامل مع هذا الوضع والحلول المعمول بها أوضح ذياب: "ما يجري العمل عليه حاليا هو تطبيق خطة التكيف مع الجفاف بالنسبة للمساحات الزراعية، الحلول تأتي مع هطول الأمطار، وتقليص المساحات الزراعية أمر ضروري ولا بديل عنه وهدفه هو الحفاظ على خزين للعام المقبل ليس فقط للزراعة بل لمياه الشرب أيضا".

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