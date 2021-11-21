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الدبيبة يقدم أوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة بليبيا

الدبيبة يقدم أوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة بليبيا
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس.

العالم - ليبيا

وقال الدبيبة عقب ترشحه رسميا، في تصريحات صحفية، إنني "أتقدم بملف ترشحي للانتخابات الرئاسية؛ خدمة لليبيين"، داعيا إلى عدم فقدان الأمل.

وتابع: "قد اتضح أمامكم الطريق الصحيح، وسنكمل الطريق سويا (..)، لا حرب بعد اليوم، وليبيا لن تكون إلا موحدة وذات سيادة".

ويستعد الشارع الليبي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الليبية في غضون نحو شهر، في حين لا يزال الخلاف قائما بين القوى السياسية حول توقيتها وقوانينها، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، نهاية العام الجاري.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاثنين 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتقدم عدد كبير للترشح لدى المفوضية الوطنية للانتخابات في عموم ليبيا، بلغ عددهم 32 مرشحا، بحسب آخر إحصاء نشرتها المفوضية، وتم استبعاد ثلاثة منهم؛ لعدم استيفائهم الشروط اللازمة للانتخابات.

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